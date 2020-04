Il Sole con l'alone, il fenomeno di luce nei cieli del nord Italia

Tutti impazziti e a naso in sù, con un pò di divertimento e un pò di inquietudine. La spiegazione è semplice

Da Varese a Torino e Milano, da Genova a tutta la Riviera. Nei cieli del nord Italia giovedì mattina il sole ha iniziato a splendere ma con l'alone. Un ampio cerchio intorno alla Stella Madre, ben visibile a occhio nudo (con l'accortezza di guardare per qualche secondo preservando la propria vista). Con in più la difficoltà per tutti di osservare il cielo da casa propria, e con la giusta angolazione.

Migliaia di domande online su cosa fosse il bizzarro fenomeno, chat impazzite. L'alone del Sole è semplicemente un fenomeno che si verifica in presenza di cristalli di ghiaccio nell'atmosfera e con alcune angolazioni della luce proveniente dall'astro luminoso

