Smog, assessore lombardo Cattaneo: "Dati migliori rispetto al passato, dal governo solo chiacchiere"

Lo smog non diminuisce a Milano. Le condizioni meteo non favoriscono la riduzione dei livelli di polveri sottili e la città mercoledì 8 gennaio è ancora coperta da una cappa di nebbia e smog. La situazione non dovrebbe migliorare almeno fino a sabato. In Regione parla l'assessore lombardo all'Ambiente e al Clima: "Il quadro complessivo della qualità dell'aria in Lombardia è migliorato anche nel 2019 grazie alle politiche regionali, i dati di questi giorni sono critici ma non drammatici", le parole di Raffaele Cattaneo che poi si rivolge anche al governo: "Vogliamo i fatti, finora solo chiacchiere".