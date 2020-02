San Diego festeggia la nascita di rari draghi marini

Rari draghi marini sono nati in un acquario di San Diego, in California. Due esemplari dell'insolito pesce, parente del più noto cavalluccio marino, sono venuti al mondo questa settimana: misurano meno di un pollice - circa 2,5 centimetri - e hanno mangiato il loro primo pasto a base di gamberetti. Al Birch Aquarium è stato costruito uno dei più grandi habitat artificiali per questi animali, originari dell'Australia dove sono minacciati dall'inquinamento, dal riscaldamento degli oceani e dal commercio illegale di specie rare, vendute come animali domestici.