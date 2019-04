Radiografia dal vulcano: grazie ai muoni, l'immagine inedita di Stromboli

Radiografia di un vulcano: sembra fantascienza ma non lo è, grazie ai cosiddetti 'muoni' che hanno permesso di guardare dentro lo Stromboli. Per la prima volta è stata realizzata una 'muografia', frutto della collaborazione di un gruppo di ricercatori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) con Istituti di ricerca giapponesi.

La radiografia muonica è una tecnica che utilizza particelle che vengono prodotte quando i raggi cosmici provenienti dallo spazio interagiscono con l'atmosfera terrestre, per ricostruire un'immagine della struttura interna di un oggetto. La tecnica si basa su un principio simile a quello dei raggi X, ma rispetto a quel tipo di radiografie presenta il vantaggio di poter essere impiegata per investigare oggetti molto più grandi, come i vulcani, perché i muoni hanno capacità di penetrazione nella materia molto maggiore rispetto ai raggi X.

I risultati dell'operazione, pubblicati sulla rivista internazionale Scientific Reports di Nature, hanno rivelato la presenza di un'area a bassa densità nella parte alta del vulcano. Questa zona corrisponde a una struttura di collasso formatasi sui crateri durante l'eruzione del 2007 e poi riempita da materiale piroclastico.

"Il risultato ottenuto servirà a comprendere meglio i processi eruttivi stromboliani e la dinamica del versante della Sciara del Fuoco, che nel passato è stato più volte interessato da frane tsunamigeniche", spiega Flora Giudicepietro, dell'Osservatorio Vesuviano di Napoli (INGV).

Il rivelatore utilizzato è costituito da 320 film di emulsioni nucleari, speciali lastre fotografiche che consentono di 'fotografare' con grande precisione il passaggio delle particelle che le attraversano. La superficie del rivelatore utilizzata è di circa un metro quadrato. Il rivelatore è stato posizionato nel sito Le Roccette, a 640 metri di quota, e ha raccolto per circa 5 mesi le tracce dei muoni che hanno attraversato il vulcano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata