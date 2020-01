Piemonte: il 50% delle polveri sottili proviene dal riscaldamento a biomassa

(LaPresse) L'inquinamento dell'aria non è dovuto soltanto al traffico veicolare: in Piemonte il 50% delle PM10, le polveri sottili, proviene dalla combustione di biomasse legnose, e il pellet di scarsa qualità o illegale peggiora gravemente la situazione. Nella sede della Regione Piemonte in Piazza Castello è stata annunciata un'operazione congiunta tra Arpa e Carabinieri del Nucleo Forestale volta ad intensificare l'attività di controllo e campionamento del pellet destinato al riscaldamento. Al 31 dicembre 2019 quasi la metà degli apparati ispezionati in Piemonte sono risultati non in regola per superamento di emissioni di ossidi di azoto, mancata manutenzione ed errata o mancata contabilizzazione del calore.