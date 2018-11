Nuovo record di gas serra nell'atmosfera. L'Onu lancia l'allarme: "Agire rapidamente"

Concentrazione record di gas serra nell'atmosfera nel 2017. È l'allarme lanciato da Petteri Taalas, segretario generale dell'agenzia Onu per la meteorologia mondiale (Wmo), esortando ad agire con urgenza per invertire la tendenza. "I dati scientifici sono inequivocabili: se non si ridurranno rapidamente le emissioni di gas a effetto serra, e soprattutto di Co2, i cambiamenti climatici avranno conseguenze irreversibili e sempre più distruttive per la vita sulla Terra", ha aggiunto.

Il Greenhouse Gas Bulletin, il rapporto annuale di punta dell'agenzia registra il contenuto di gas pericolosi nell'atmosfera nell'era post-industriale (dal 1750). Secondo quanto emerge dalla relazione di quest'anno, che copre i dati per il 2017, la concentrazione di Co2 nell'atmosfera è pari a 405,5 parti per milione (ppm), in aumento rispetto al 2016 (403,3 ppm) e al 2015 (400,1 ppm).

"L'ultima volta che la Terra ha sperimentato una concentrazione paragonabile di Co2 era 3-5 milioni di anni fa, quando la temperatura era più calda di 2-3°", ha sottolineato Taalas.

