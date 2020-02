La Canalis nuda e contro le pellicce: obiettivo raggiunto

Diciamola così, il nudo va sempre di moda, la pelliccia molto meno. Dal punto di vista della Peta (People for Ethical Treatment of Animals) è indubbiamente un successo. La pelliccia non va più di moda, evitata dalla maggior parte degli stilisti e designer. Non è più oggetto di desiderio per nessuno. E di certo una parte di merito l'ha avuta l'influente organizzazione animalista ma anche le star che hanno prestato la loro avvenenza ad una delle campagne di sensibilizzazione, a parere degli esperti, più riuscita di sempre, una campagna durata 30 anni.

'Meglio nuda che in pelliccia' è stato un claim di forte impatto, grazie soprattutto all'abbinamento dei corpi nudi di bellezze come Kim Basinger, Eva Mendes, Pamela Anderson e la nostra Elisabetta Canalis. E allora l'annuncio della fine della campagna lanciato martedì scorso unito ai ringraziamenti del presidente della Peta, Ely lo pubblica sul suo profilo Instagram, con una dose di giusto orgoglio. Insieme a quel celeberrimo manifesto realizzato nel 2011. E chi segue non può che restare ammirato, per l'impegno e la determinazione, per la bellezza straordinaria della testimonial

