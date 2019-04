Greta Thunberg in Italia: mercoledì incontrerà il Papa

di Donatella Di Nitto

Arriverà in Italia con tutto il suo candore da 16enne e la sua forza innata di attivista. Greta Thunberg simbolo della lotta ai cambiamenti climatici, sarà a Roma per partecipare, venerdì, allo sciopero per sensibilizzare le persone verso il cambiamento climatico in programma in piazza del Popolo, e come lei stessa annuncia sarà anche in Vaticano. Su Instagram Greta infatti pubblica la sua road map "sul treno per il Parlamento europeo, il Senato italiano, il Vaticano e la Camera dei deputati di Londra durante le feste di Pasqua". E aggiunge: "So che è vacanza, ma la crisi climatica non va in vacanza e nemmeno noi". E la conferma dell'incontro con Papa Francesco arriva proprio dalla Santa Sede. L'ambientalista bambina sarà al "baciamano" dopo l'udienza generale di Bergoglio mercoledì 17 aprile.

Insomma il Pontefice dell'enciclica 'verde' Laudato sì e l'ambientalista più famosa al mondo, per aver portato in piazza milioni di coetanei a difesa del Paese, avranno modo di parlare di cambiamenti climatici, di strategie contro il riscaldamento globale e di come entrambi hanno intenzione di salvare il pianeta.

Il viaggio di Greta è quindi iniziato domenica mattina, rigorosamente in treno per ridurre le emissioni di gas serra legate ai suoi viaggi, come certifica la foto pubblicata da una banchina di una stazione ferroviaria. La prima tappa sarà al Parlamento europeo di Strasburgo, dove parlerà nella commissione Ambiente e poi avrà un incontro con il presidente Antonio Tajani. Giovedì sarà in Senato dalla presidente Elisabetta Alberti Casellati per partecipare al seminario/tavola rotonda sul cambiamento climatico, il dissesto idrogeologico e su quanto si possa fare ancora per correre ai ripari. L'ultimo appuntamento in Italia sarà venerdì, quando in piazza del Popolo Greta incontrerà i ragazzi e le ragazze del #FridayForFutureRoma.



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata