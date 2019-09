Fridays for Future, più di un milione di studenti ai cortei in tutta Italia



Dalle prime ore di questa mattina un'onda verde di giovani ha invaso le piazze italiane da Nord a Sud per il terzo sciopero globale per il clima di Fridays for Future Italia con l'adesione di Unione degli Studenti, Link - Coordinamento Universitario e Rete della Conoscenza. 180 le città coinvolte, 250 mila persone a Roma, 150 mila a Milano e poi Torino, Firenze e Catania, tutti vogliono nuove politiche ambientali al più presto. Ma gli studenti sono scesi in piazza in tutto il Mondo: a Montreal, in Canada, è attesa anche Greta Thunberg.

Proprio l'attivista svedese ha commentato la nutrita presenza nelle piazze italiane: "Immagini incredibili da tutta Italia!" ha scritto Greta su Twitter ripostando immagini da diverse città.

Insieme agli studenti anche tanti genitori e tanti docenti: "Il futuro è di tutti e dobbiamo difenderlo" dicono alcuni dei presenti durante la manifestazione. In merito alla giornata di scuola saltata il pensiero è chiaro: Non saltiamo scuola, lottiamo per il futuro" dicono gli studenti.

