Festa Nazionale del Gatto: Enpa festeggia con un'iniziativa

'Adotta un gatto': l'Ente Nazionale Protezione Animali pubblica per l'occasione una guida pratica gratuita per chi vuole accogliere un felino in casa

In occasione della Giornata Nazionale del Gatto il 17 febbraio, l’Ente Nazionale Protezione Animali ha pubblicato una piccola guida pratica per imparare a prendersi cura dei nostri amici gatti a 360°: preparazione della casa, sterilizzazioni, vaccini, igiene, comunicazione, viaggi, socializzazione e qualche informazione per imparare a comunicare con i nostri amici a quattro zampe.

“Come ci ha ricordato l’Eurispes con il Rapporto Italia 2020 – afferma Marco Bravi, Presidente Consiglio Nazionale ENPA e responsabile Comunicazione - quasi un italiano su tre ha un gatto. Questa festa ci è sembrata quindi l’occasione giusta per mettere a disposizione di tutti uno strumento di informazione gratuita per aiutare gli amanti dei gatti a prendersi cura loro al meglio".

"Anche i gatti hanno delle esigenze etologiche specifiche che vanno rispettate: dal cibo ed acqua forniti in quantità adeguate, dagli arricchimenti di arredo che gli consentono movimento e il gioco, senza dimenticare l’indispensabile relazione con le persone ma anche con i loro simili. L’ENPA porta avanti campagne di informazione e sterilizzazioni sul territorio tutto l’anno prendendosi cura di decine di migliaia di gatti ogni anno. ‘Ho adottato un gatto’ è uno strumento in più che abbiamo voluto mettere a disposizione delle famiglie per promuovere adozioni sempre più consapevoli”.

CLICCA QUI per scaricare il libretto "Ho adottato un gatto"

