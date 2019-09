Clima, venerdì la terza edizione globale dei 'Fridays for future'

Ragazzi in piazza in tutto il mondo per lo sciopero del clima. In Italia manifestazioni in 170 località

Venerdì 27 settembre. È il giorno della terza edizione dei 'Fridays for future', il movimento nato sulla spinta della 16enne attivista svedese Greta Thunberg. È da circa un anno che i ragazzi scendono in piazza per lo 'Sciopero globale' contro l'inerzia dei grandi del mondo verso i cambiamenti climatici, e cortei e sit-in sono in programma proprio venerdì in oltre 170 località italiane e in diversi Paesi. L'ultima manifestazione di settembre vedrà una partecipazione ad ampio spettro, perché rispondono all'appello, tra gli altri, i sindacati, diverse associazioni come Legambiente, i Verdi ma anche esponenti dem, che sfileranno con lo striscione 'Una, o nessuno'.

Da Nord a Sud, saranno migliaia i giovani mobilitati. Fra le altre città, a Milano doppio appuntamento in largo Cairoli alle 9 e alle 18, e poi dalle 9 in poi manifestazioni, a Bologna in piazza San Francesco, a Torino in piazza Statuto e a Firenze in piazza Santa Maria Novella. E poi a Napoli in piazza Garibaldi e a Palermo in piazza Verdi. Ma non solo: cortei e sit-in sono in programma anche a Verona, Novara, Piacenza, Pisa, Caserta, Lecce, Cosenza, Catania e molte altre città o cittadine in giro per lo Stivale. Ma il 'Global strike' si terrà anche in Europa, da Londra a Madrid, da Parigi e Berlino, passando per Lisbona e Varsavia, fino a Montreal, dove è attesa anche Greta.

Il ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, parla di "lodevole iniziativa" e spinge i presidi a giustificare gli studenti che prenderanno parte alle varie iniziative nelle piazze. "Solo 66 Paesi nel mondo si sono impegnati a raggiungere emissioni zero entro il 2050. Tra questi c'è l'Italia. È un obiettivo ambizioso ma necessario per invertire il senso di marcia. Dobbiamo osare", dice il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa.



