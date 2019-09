Clima, organizzatori FFF Milano: in corteo siamo in 200mila

di bdr

Milano, 27 set. (LaPresse) - "Questa mattina siamo in circa 200mila a sfilare per le strade di Milano" in occasione del corteo del movimento dei giovani per il clima Fridays For Future. Lo ha detto a LaPresse Sara Brizzolara, una delle organizzatrici della manifestazione. "Fa piacere vedere che questo venerdì non stanno partecipando solamente gli attivisti che sono sensibili alla tutela dell'ambiente - ha aggiunto - ma che questo tema abbia toccato tantissime persone di età diverse. A incidere - spiega ancora Sara Brizzolara - non sono solo le parole di Greta Thunberg, ma anche tutte el catastrifi naturali accadute questa estate. In particolare, il rischio che si sciolga il ghiacciaio del Monte Bianco ha scosso le coscienze di tanti e ha fatto avvertire come il rischio ambientale possa essere imminente e vicino a tutti noi".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata