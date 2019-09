Clima, migliaia in piazza in tutta Italia. A Milano Sala in corteo con i ragazzi

Decine di migliaia di giovani sono scesi in piazza in tutta Italia, come i loro coetanei nel resto del mondo, in occasione del terzo appuntamento dei Fridays for future, la mobilitazione mondiale contro i cambiamenti climatici e per richiamare i governi alle loro responsabilità, la cui figura simbolo è l'attivista svedese Greta Thunberg. I cortei più grandi sono stati quelli di Roma e Milano, con 200mila persone in entrambe le città, mentre nel capoluogo lombardo anche il sindaco, Beppe Sala, è sceso in piazza al fianco dei ragazzi: "Mi sono unito al corteo e qualcuno sicuramente storcerà il naso, ma condivido la loro manifestazione, le loro motivazioni e le loro preoccupazioni. Perché la lotta contro i cambiamenti climatici, in difesa dell'ambiente, non ci vede rivali, semmai alleati".

Gli organizzatori della manifestazione di Roma hanno sottolineato: "Piazza della Repubblica è gremita all'inverosimile e la testa del corteo arriva a Termini. Per la più grande manifestazione degli ultimi anni". Sono state stimate 200mila presenze. Così come a Milano: "Siamo in circa 200mila a sfilare per le strade della città", ha detto Sara Brizzolara, una delle organizzatrici della manifestazione. "Il nostro futuro vale più dei vostri profitti", si leggeva sullo striscione che apriva il corteo di Roma. "Il nostro pianeta è in fiamme: dall'Amazzonia alla Siberia il disastro climatico è sotto gli occhi di tutti, ma i governi continuano a non agire", hanno detto gli attivisti, sottolineando che "Trump e Macron si scagliano contro Greta Thunberg dimostrando che questa battaglia vede noi giovani contrapporci ai potenti del pianeta".

A Firenze sono scese in strada circa diecimila persone, per lo più studenti, ma anche professori e genitori, partendo da piazza Santa Maria Novella e sfilando lungo le strade del centro cittadino fino a piazza Santissima Annunziata. Tanti gli striscioni presenti e i cori scanditi dai manifestanti, tra cui "il pianeta è nostro e ce lo riprendiamo, i partiti in piazza non li vogliamo". Cortei con migliaia di partecipanti anche a Livorno, Pisa, Arezzo, Siena, Empoli.

"Immagini incredibili da tutta Italia", ha commentato Greta Thunberg su Twitter ripostando immagini da diverse città, da Torino ai "200mila a Roma", Palermo, Reggio Calabria, Forlì, Catania, Bologna, Bari.

"Sono straordinarie le immagini delle piazze, con così tanti giovani che partecipano con tale passione. Da parte mia e del Governo c'è il massimo impegno a tradurre questa richiesta di cambiamento in soluzioni concrete. Abbiamo tutti una grande responsabilità", ha commentato il premier, Giuseppe Conte.

Sostegno ai ragazzi in piazza è arrivato dal M5s, dal Pd e da tutto il centrodestra, mentre il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, ha annunciato: "Proporremo all'Ue di scomputare dal calcolo del deficit la spesa per investimenti a favore dell'ambiente: è necessario introdurre una Green rule ragionando su una soglia di scomputo pari al 2,5% del Pil per ogni Stato membro".

