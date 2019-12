Clima, Guterres al Senato: "Deluso da Cop25, ma non ci arrenderemo"

Il segretario generale dell'Onu ospite del Senato della Repubblica a Roma. Antonio Guterres è tornato, nel suo intervento, sul flop dela conferenza sul clima di Madrid: "Sono deluso dai risultati dei colloqui sul clima, la COP25 a Madrid. La comunità internazionale ha perso un'occasione importante per mostrare una maggiore ambizione in materia di mitigazione, adattamento e finanziamenti per affrontare il problema del clima" ha ribadito il segretario generale delle Nazioni Unite a Palazzo Madama. "Ma non ci arrenderemo. È stato chiaro ai colloqui che la maggior parte dei Paesi è ferma e determinata a promuovere azioni più ambiziose per il clima, e che le imprese e le istituzioni finanziarie stanno andando avanti", ha aggiunto.

"La Conferenza sul clima del prossimo anno, COP26, ospitata dal Regno Unito in collaborazione con l'Italia, sarà un momento determinante. Nei prossimi 12 mesi, dobbiamo mantenere il tema in cima all'agenda internazionale" ha poi precisato. "Dobbiamo garantire impegni nazionali più ambiziosi, in particolare i Paesi con le emissioni più elevate - per iniziare a ridurre le emissioni di gas serra immediatamente, in linea con il raggiungimento della 'carbon neutrality' entro il 2050. Dobbiamo anche soddisfare le aspettative dei Paesi in via di sviluppo per quanto riguarda le risorse e il sostegno all'adattamento alle mutazioni climatiche".

Venezia sommersa: "Profondo choc"

Per me è stato un profondo choc per me vedere le immagini di Venezia. Il cambiamento climatico sta attaccando i luoghi della bellezza, la natura si sta vendicando. Esprimo la mia profonda solidarietà a Venezia e all'Italia" ha aggiunto Antonio Guterres, intervenendo nell'aula del Senato.

Migranti, Guterres: "Italia non pienamente sostenuta da Ue"

In un altro passaggio Guterres ha toccato il tema dei migranti: "Stati come Italia e Grecia hanno il diritto alla solidarietà dai paesi partner dell'Unione europea, purtroppo finora non l'abbiamo vista" ha sottolineato il segretario generale dell'Onu. Che, continuando a parlare di Europa, ha precisato:" Dobbiamo preservare una dimensione globale del sistema: un'economia universale nel rispetto del diritto internazionale; un mondo multipolare con solide istituzioni multilaterali. Per questo, abbiamo bisogno di un'Europa forte, come pilastro fondamentale di un multilateralismo, basato sullo stato di diritto e sul rispetto delle libertà fondamentali".

La sfida ai populisti

Nel suo intervento il segretario generale ha poi sferrato un attacco al populismo. "Stiamo assistendo a un preoccupante arretramento dei diritti umani in tutto il mondo, tra cui crescente xenofobia, discriminazione, misoginia, razzismo e discorsi di odio tutti i tipi. I populisti cercano di sfruttare il malcontento e la divisione per vincere e mantenere il potere. Dobbiamo sfidarli con leadership e coraggio politico, basati sulla ragione e fatti".

