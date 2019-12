Clima, Cop 25 si chiude con un rinvio sulla riduzione del carbonio

La Conferenza sul clima di Madrid nonostante il prolungamento dei negoziati con un giorno extra di discussioni si chiude solo con un'intesa al ribasso si limita all'impegno dei quasi 200 paesi a mettere in campo sforzi per ridurre il carbonio, fino alla prossima riunione in programma a Glasgow l'anno prossimo.

I circa 200 Paesi firmatari dell'accordo di Parigi non sono riusciti a evitare il fallimento del summit: dopo due settimane di difficili negoziati e due ulteriori notti di trattative intense, nella sessione conclusiva hanno segnalato il "bisogno urgente" di agire contro il riscaldamento climatico, ma senza arrivare a un accordo su alcuni punti essenziali per rispondere all'emergenza climatica e agli appelli pressanti dei militanti ecologisti.

A pesare, in particolare, il mancato accordo sulle regole dei mercati internazionali di carbonio, ultimo dossier del manuale d'uso dell'accordo di Parigi del 2015. "Sembra che la Cop25 stia per cadere a pezzi. La scienza è chiara ma la scienza è ignorata", aveva twittato nella notte Greta Thunberg, l'attivista svedese contro il cambiamento climatico, avvertendo del rischio fallimento. "Qualsiasi cosa succeda, non abbandoneremo. Siamo solo all'inizio", aveva aggiunto la giovane.

