Arriva Halloween ma mancano le zucche

Halloween si avvicina ma il clima anomalo, con il caldo record, sta provocando danni ingenti alle zucche: la produzione dell’ortaggio è scesa almeno del 10% in Italia, picco negativo che tocca il 30% in Lombardia. A lanciare l'allarme è Coldiretti: "Prima un maggio freddo e piovoso, poi un'estate con bolle di calore e grandinate hanno ostacolato lo sviluppo delle piantine e la formazione del frutto". Nel 2018 l'Italia ha importato circa 9,2 milioni di chili di zucca, in crescita del 5% rispetto all'anno precedente. Nel 2019 il raccolto di zucche in Italia è stato stimato intorno ai 36 milioni di chili.