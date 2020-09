Trento, catturato l'orso M49

M49 è stato catturato. Ad annunciare la fine della fuga dell'orso fuggito dal recinto del Casteller a fine luglio è il corpo Corpo forestale provinciale di Trento. L’operazione è stata portata a termine nella zona del Lagorai, dove l’animale si trovata nell’ultimo periodo, mediante trappola a tubo, già utilizzata in passato per questo stesso esemplare. Ulteriori dettagli saranno forniti in serata.

"L'atto estremo di una ignobile persecuzione dell'animale simbolo della biodiversità, della libertà e della natura. Un orso che non si è mai reso colpevole di nessun atto di aggressione verso gli umani ma che è diventato suo malgrado elemento di gioco politico. Ci rivolgeremo anche all'Unione Europea ma chiediamo da subito un fortissimo ed immediato intervento del Ministro dell'Ambiente Costa. Ci chiediamo anche ci sono prove dell'identificazione dell'animale?". Così l'Ente Nazionale Protezione Animale commenta la notizia della cattura dell'orso M49.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata