Elisabetta e Nello, la storia bella di un'adozione

La Canalis in Sardegna accoglie un cagnolino abbandonato. E sboccia un tenero amore con la piccola Skyler

di Byron

Una piccola storia estiva, che vale raccontare. Quella di Elisabetta Canalis, celebre showgirl di origine sarda e ormai americana di adozione, che torna nella sua Isola per le ferie estive e incontra Nello. Il piccolo e dolcissimo cagnolino era stato abbandonato e poi investito, raccolto dalla associazione LIDA e curato, ha ancora qualche problema di salute che supererà. Così il meticcio quatrupede che per qualche settimana si è chiamato Paride, nella meravigliosa favola di cui si è ritrovato protagonista ha preso il nome di Nello. Il nome glielo ha dato la bimba della Canalis, Skyler, che ha cinque anni, un cuore grande e un nuovo grande amore.

E' stato colpo di fulmine, reciproco. Nello ha un passato di dolore e privazione e un futuro in una fantastica villa negli Stati Uniti, dove lo attendono altre due sorelline, Mia e Megan, anche loro strappate all'abbandono. Elisabetta racconta su Instagram questa piccola storia estiva che mette insieme l'annosa piaga stagionale degli animali buttati via, la passione e dedizione di chi li raccoglie e li cura, la generosità di chi se li porta a casa, con la promessa che sarà per sempre. Un lieto fine che rasserena chi legge.

