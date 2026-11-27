Il primo panda gigante nato in Indonesia, Satrio Wiratama, soprannominato “Rio”, ha festeggiato venerdì il suo primo compleanno. In occasione del suo primo compleanno, a Rio è stato ufficialmente concesso l’accesso allo spazio all’aperto insieme alla madre. La celebrazione si è svolta con una cerimonia di taglio della torta e una danza per festeggiare il primo compleanno di Rio. Rio è nato il 27 novembre 2025 da Hu Chun, una femmina adulta di 16 anni, e da Cai Tao. La coppia è arrivata in Indonesia nel 2017 nell’ambito di un partenariato decennale per la conservazione con la Cina. Vivono in un recinto costruito appositamente per loro nel parco, a Bogor, a circa 70 chilometri da Giacarta.