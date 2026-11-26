A San Paolo è nata Hope, il primo pulcino di ara di Spix mai nato in uno zoo brasiliano. Resa famosa dal film di animazione ‘Rio”, la specie è estinta in natura e figura tra gli uccelli più rari al mondo. A livello globale ne sopravvivono solo 330 in cattività, di cui 28 presso il Centro di Conservazione dell’Ara di Spix dello Zoo di San Paolo. Con un peso di appena 12 grammi dopo 28 giorni di incubazione, la femmina appena nata, è stata presentata martedì in occasione di un evento a cui hanno partecipato ambientalisti e il ministro dell’Ambiente brasiliano, João Paulo Capobianco.