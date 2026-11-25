Il ritorno dei lupi in Olanda divide le opinioni tra agricoltori, residenti e ambientalisti. La crescita numerica degli animali si traduce in attacchi al bestiame e incontri indesiderati con le persone. La prima coppia di lupi si è riprodotta in Olanda nel 2019 e da allora la popolazione è cresciuta fino a raggiungere, secondo le stime, 15 branchi. L’ecologo animale Hugh Jansman ha affermato che il Paese conta ora circa 14 o 15 branchi di lupi, mentre il ricercatore Frank van Langevelde ha riferito che un lupo ha percorso più di 2.500 chilometri in pochi mesi attraverso il Paese. L’allevatore di pecore Robertjan Feijen, che ha dichiarato di aver perso circa 250-300 pecore in più di 50 attacchi di lupi, con agnelli feriti o morti. “Penso che il lupo possa essere visto come uno specchio dei problemi che stiamo affrontando nei Paesi Bassi, e ciò riguarda le emissioni prodotte dall’agricoltura, l’uso del territorio e il nostro rapporto con la natura. E in Olanda, non abbiamo un rapporto naturale con la natura. La vediamo come un parco. La natura non è un parco, quindi dobbiamo abituarci all’idea che la natura sia selvaggia. Ha una sua identità propria”, afferma Jesseka Batteau del Partito per gli Animali.