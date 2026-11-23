“È una vera e propria limitazione della libertà: dalle 16 alle 8 del mattino successivo sono costretta a barricarmi in casa per i lupi“. È la situazione denunciata da una residente di Vittorito (L’Aquila), piccolo centro della Valle Peligna, che da mesi convive con la presenza di 4 lupi che, dalle videocamere installate fuori l’abitazione della donna, si aggirano tra i vicoli del paese, in pieno centro abitato. La donna, originaria di Roma e residente a Vittorito dal 2023, si è accorta della presenza dei lupi, lo scorso aprile, dopo aver installato un sistema di videosorveglianza. Le immagini mostrano, in periodi diversi, i 4 esemplari giovani e particolarmente magri, che si muovono attorno alle abitazioni. “Esco soltanto dalle 8 alle 16, poi devo rientrare e chiudermi dentro – ha concluso la donna che ha un cane in casa che spesso abbaia quando qualche animale selvatico si avvicina -. Mi sento praticamente sequestrata dai lupi“. La signora si è già rivolta ai carabinieri forestali. Stamane, dopo un altro passaggio degli animali, la residente ha ricontattato i carabinieri con cui aveva parlato a maggio. Poi ha segnalato la presenza del piccolo branco alla polizia locale e al sindaco, Carmine Presutti. Il primo cittadino le avrebbe riferito di aver ricevuto una segnalazione analoga anche da un altro residente. Il problema, secondo quanto denunciato, non sarebbe circoscritto a Vittorito: avvistamenti e situazioni analoghe vengono segnalati anche ad Ofena (L’Aquila) e in località Capodacqua, in un’area che interessa diversi territori tra la Valle Peligna e i confini con la Val Pescara. Sulla vicenda è intervenuto anche il Cospa Abruzzo, il Comitato spontaneo di agricoltori e allevatori abruzzesi. Il presidente, Dino Rossi, ha già scritto al prefetto Vito Cusumano, chiedendo la convocazione di un incontro per affrontare il problema e individuare soluzioni. Una richiesta che punta ad accendere i riflettori su una presenza sempre più segnalata nei centri abitati, dove la convivenza con i grandi predatori rischia di trasformarsi, per alcuni residenti, in una concreta limitazione della libertà di movimento e della vita quotidiana.