Fiona, l’ippopotamo la cui nascita prematura e la lotta per la sopravvivenza allo zoo di Cincinnati l’avevano resa una celebrità mondiale quasi dieci anni fa, è morta giovedì a causa di complicazioni dovute all’ingestione di un cappello di lana che era stato accidentalmente lanciato nel suo recinto. Aveva 9 anni. “È con immensa tristezza che vi comunichiamo la devastante notizia che Fiona non ce l’ha fatta, nonostante i numerosi tentativi dei nostri straordinari veterinari e del team di custodi di aiutarla a superare quella che si è rivelata un’emergenza medica”, ha dichiarato lo zoo in un comunicato. Lunedì il parco faunistico aveva dichiarato di aver fornito a Fiona cure 24 ore su 24 dopo che l’animale aveva ingoiato il cappello più di una settimana fa. Gli specialisti avevano sconsigliato l’intervento chirurgico. I veterinari hanno anche preso in prestito una pedana vibrante da un allevamento di cavalli, incoraggiandola a salirci sopra più volte al giorno nella speranza che le vibrazioni aiutassero a far passare il cappello attraverso il suo tratto digerente. Ogni tentativo è stato vano. A meno di un’ora dall’annuncio, i visitatori hanno iniziato a lasciare fiori e biglietti presso la statua di un ippopotamo fuori dallo zoo. “Per sempre la nostra Fiona”, si legge su uno dei biglietti. L’animale era sopravvissuta al suo primo problema di salute subito dopo la nascita, avvenuta nel 2017 sei settimane prima del termine. Pesava appena 13,2 chilogrammi, un peso inferiore al minimo storico di nascita registrato per la sua specie fino a quel momento. Lo zoo aveva documentato i suoi progressi con foto e video, mentre i fan di tutto il mondo hanno seguito i suoi progressi online.