Macedonia del Nord, migliaia di mucche vagano per la città: il sindaco chiede lo stato di crisi

Allarme vacche in Macedonia del Nord. Nel comune di Kriva Palanka circa 1.000 mucche vagano liberamente, causando danni ai terreni agricoli privati e alle proprietà comunali, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Il sindaco ha quindi chiesto al governo di dichiarare uno stato di crisi della durata di 30 giorni per contribuire a risolvere il problema. “A prima vista, questo potrebbe sembrare un problema minore o addirittura ridicolo, ma credetemi, è una questione seria. Come ho detto, la situazione peggiora di anno in anno. Cinque anni fa c’erano circa 400 capi di bestiame. Oggi ce ne sono più di 1.000”, ha affermato il primo cittadino di Kriva Palanka, Sasko Mitovski.