Stati Uniti, fanno salire due cavalli a bordo di un bus: le immagini da Detroit

Due cavalli entrano in un bus. Non è l’inizio di una barzelletta, ma quanto accaduto a Detroit, dove due esemplari sono stati fatti salire brevemente su un mezzo di linea attraverso l’ingresso più vicino all’autista, poi sono stati fatti scendere dalle porte centrali, come mostrano le immagini riprese dalla telecamera di bordo. Alla luce dell’accaduto, il Comune di Detroit ha dichiarato che i propri autisti riceveranno una formazione supplementare. La stessa amministrazione ha precisato che il Dipartimento dei Trasporti comunale accoglie gli animali di servizio sugli autobus purché soddisfino i requisiti previsti dall’Americans with Disabilities Act, cosa che chiaramente non riguarda i due cavalli.