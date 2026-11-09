Pakistan, i pastori tedeschi protagonisti di una mostra cinofila a Rawalpindi

Sfilata di pastori tedeschi a Rawalpindi, in Pakistan, dove si è svolta un’esposizione dedicata alla razza. L’evento, organizzato dal Pakistan German Shepherd Dog Club, ha riunito allevatori e proprietari provenienti da diverse regioni del Paese, pronti a presentare i propri esemplari e a confrontarsi sulla qualità dell’allevamento.

Al Jinnah Park i giudici hanno esaminato i cani sulla base degli standard internazionali, valutandone la struttura fisica, il tipo di testa, il movimento e il temperamento. La competizione punta a promuovere un allevamento responsabile e rappresenta anche un’occasione per ottenere la qualificazione al National Sieger Show, l’appuntamento nazionale dedicato ai pastori tedeschi.