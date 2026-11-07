L'Aquila: lupi a Capestrano e Ofena, in un video si sentono gli ululati del branco

(LaPresse) – Nuova segnalazione per la presenza di un branco di lupi tra Capestrano e Ofena, nell’aquilano. A lanciarla è il Cospa Abruzzo, Comitato spontaneo degli agricoltori e degli allevatori, che per il tramite del suo presidente, Dino Rosdi, ha già da tempo segnalato la situazione alla Prefettura dell’Aquila. Secondo quanto riferito dal Cospa, alla segnalazione della presenza di un branco, nell’aquilano, sarebbe seguita una riunione in Prefettura per discutere della situazione, ma senza un confronto diretto con allevatori e agricoltori. Stamattina, nel territorio di Capestrano, in prossimità di una masseria, sono stati ripresi in video gli ululati del branco, a poca distanza dalle abitazioni. Il filmato documenta la vicinanza degli animali al centro abitato. Le comunità di Capestrano e Ofena, secondo il Cospa, sono preoccupate anche per episodi già segnalati in passato a Ofena, dove il branco avrebbe attaccato una masseria sbranando una decina di pecore e dove una donna sarebbe stata sorpresa dalla presenza degli animali. Il presidente del Cospa ha chiesto un confronto urgente con le istituzioni e misure concrete per la tutela di allevatori, agricoltori e residenti.