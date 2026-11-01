Halloween, a Chicago la sfilata dei cani e dei loro travestimenti

Da Papa Leone XIV a Dolly Parton, dai classici hot dog di Chicago a Chick-fil-A, sabato centinaia di cani sono saliti sul palco del Museum of Contemporary Art di Chicago per sfoggiare i loro costumi di Halloween in una celebrazione della creatività e della tenerezza canina. Dopo circa un’ora e mezza di sfilata in costume, Dolly Barkin è stata proclamata vincitrice. La sua proprietaria, Hyon Zavecz, ha tratto ispirazione da “Grey Gardens”, il documentario americano del 1975 di Albert e David Maysles, per realizzare il costume vincente. Giunto alla sua 39ª edizione, lo Streeterville Doggy & Kitty Halloween Party è diventato una tradizione di Halloween, che riunisce i proprietari di animali domestici e i loro compagni a quattro zampe per un pomeriggio all’insegna dei costumi, del divertimento e di una competizione amichevole.