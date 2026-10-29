Halloween allo zoo di Londra, zucche ripiene di cibo per gli animali

Anche gli animali dello ZSL London Zoo si sono immersi nell’atmosfera di Halloween, festeggiando con zucche intagliate e prelibatezze a tema. I pinguini di Humboldt hanno trovato il pesce della loro colazione all’interno delle zucche, mentre i capibara Kiwi e Gizmo si sono messi alla ricerca dei loro speciali bottini tra carote e verdure a foglia verde. Una sorpresa anche per il gruppo di gorilla di pianura occidentale, per il quale i guardiani hanno allestito un vero e proprio campo di zucche. Kiburi, Effie, Mjukuu, Alika, Gernot e le piccole Venus e Juno hanno esplorato l’area, rovistando tra le zucche decorate per Halloween, i peperoni e la lattuga.