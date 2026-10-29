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giovedì 29 ottobre 2026

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Halloween allo zoo di Londra, zucche ripiene di cibo per gli animali

Halloween allo zoo di Londra, zucche ripiene di cibo per gli animali
Un gorilla riceve dolcetti di Halloween allo zoo di Londra, giovedì 29 ottobre 2026. (Foto AP/Alastair Grant)
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Un gorilla riceve dolcetti di Halloween allo zoo di Londra, giovedì 29 ottobre 2026. (Foto AP/Alastair Grant)
Un gorilla riceve dolcetti di Halloween allo zoo di Londra, giovedì 29 ottobre 2026. (Foto AP/Alastair Grant)
Un gorilla riceve dolcetti di Halloween allo zoo di Londra, giovedì 29 ottobre 2026. (Foto AP/Alastair Grant)
Ai capibara vengono offerti bocconcini a tema Halloween allo zoo di Londra, giovedì 29 ottobre 2026. (Foto AP/Alastair Grant)
I pinguini di Humboldt ricevono leccornie a tema Halloween allo zoo di Londra, giovedì 29 ottobre 2026. (Foto AP/Alastair Grant)
Ai capibara vengono offerti bocconcini a tema Halloween allo zoo di Londra, giovedì 29 ottobre 2026. (Foto AP/Alastair Grant)

Anche gli animali dello ZSL London Zoo si sono immersi nell’atmosfera di Halloween, festeggiando con zucche intagliate e prelibatezze a tema. I pinguini di Humboldt hanno trovato il pesce della loro colazione all’interno delle zucche, mentre i capibara Kiwi e Gizmo si sono messi alla ricerca dei loro speciali bottini tra carote e verdure a foglia verde. Una sorpresa anche per il gruppo di gorilla di pianura occidentale, per il quale i guardiani hanno allestito un vero e proprio campo di zucche. Kiburi, Effie, Mjukuu, Alika, Gernot e le piccole Venus e Juno hanno esplorato l’area, rovistando tra le zucche decorate per Halloween, i peperoni e la lattuga.

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