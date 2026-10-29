Allo zoo di Londra è già Halloween: zucche ripiene di prelibatezze per pinguini, capibara e gorilla

I pinguini, i capibara e i gorilla dello ZSL London Zoo si sono lasciati contagiare dallo spirito di Halloween con le loro zucche intagliate. I pinguini di Humboldt dello zoo hanno gustato una colazione a base di pesce servita all’interno di zucche intagliate; mentre i capibara Kiwi e Gizmo hanno cercato le loro zucche spettrali tra carote e verdure a foglia verde. I guardiani hanno allestito un vero e proprio campo di zucche per il gruppo di gorilla di pianura occidentale dello zoo. Kiburi, Effie, Mjukuu, Alika, Gernot e le piccole Venus e Juno hanno rovistato tra zucche di Halloween, peperoni e lattuga.