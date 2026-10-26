Ucraina, cani e gatti evacuati con i droni dalla città occupata di Oleshky

Cani e gatti vengono portati in salvo dalla guerra grazie ai droni e a gabbie appositamente adattate. Succede a Oleshky, città ucraina occupata dai russi, dove i soldati di Kiev stanno organizzando missioni per evacuare gli animali domestici dei residenti rimasti intrappolati.

Le gabbie vengono trasportate dai droni e gli animali, una volta recuperati, vengono trasferiti in elicottero oltre la linea del fronte. Le operazioni non sono semplici: il rumore dei velivoli può spaventare gli animali e spingerli a scappare proprio mentre vengono caricati per l’evacuazione. Nonostante le difficoltà, alcuni cani e gatti sono già stati recuperati e portati in salvo. Per i militari impegnati nei combattimenti per liberare Oleshky, queste missioni rappresentano anche un raro momento di gioia in mezzo alla guerra.