Bosnia, l’amicizia speciale tra un uomo e due orse salvate nella foresta

Un incontro che ha cambiato due vite. In Bosnia-Erzegovina, l’elettricista Petar Pero Tubic ha stretto un legame speciale con Masa, un’orsa che aveva trovato abbandonata nella foresta nel 2019, quando pesava appena due chili. Probabilmente, senza aiuto, non sarebbe sopravvissuta. Tubic l’ha portata a casa, prendendosi cura di lei con latte e frutta. Oggi Masa pesa circa 150 chili, ma conserva le abitudini di quando era piccola: cerca ancora di sedersi sulle ginocchia del suo amico.

“Una spinta della sua zampa potrebbe mettere al tappeto chiunque“, racconta Tubic, che sottolinea quanto sia importante imparare a comprendere il modo in cui gli orsi esprimono il proprio affetto. I giochi, spiega, possono lasciare lividi e felpe strappate. L’uomo si prende cura anche di Ljubica, un’altra orsa orfana trovata vicino a Doboj. I due animali vivono insieme nella sua proprietà sul monte Ozren, dove si è formata una famiglia davvero insolita: quella di Tubic e dei suoi due amici a quattro zampe.