Finlandia, sei cuccioli star del web: in diretta streaming dalla nascita all'adozione

Sei cuccioli appena nati in Finlandia stanno conquistando il pubblico di tutto il mondo grazie a ‘Pentulive‘, la diretta streaming attiva 24 ore su 24 e trasmessa dall’emittente pubblica nazionale Yle. Nati il 10 ottobre, i piccoli sono quattro maschi e due femmine, dal manto marrone e bianco, e pesavano circa un chilogrammo ciascuno alla nascita. La trasmissione permette di seguirne la crescita, dai primi giorni di vita fino al momento in cui saranno affidati alle nuove famiglie. Giunto alla sesta stagione, ‘Pentulive’ offre agli spettatori una pausa di leggerezza dalle notizie spesso cupe legate alla politica, all’incertezza economica e ai conflitti. Come ha spiegato il produttore del programma, Jyri Loikkanen, il successo della diretta risiede nella semplicità dell’esperienza: osservare i cuccioli mentre dormono, si nutrono e si accoccolano accanto alla mamma.