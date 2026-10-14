A Roma il primo Dog Diving d'Europa: un circolo acquatico dove i cani si allenano a fare i tuffi

A Roma è nato il primo Dog Diving d’Europa. Un vero e proprio circolo sportivo dove cani e padroni si allenano a fare tuffi e non solo. “Questo è un circolo acquatico cinofilo – spiega Angela Di Bartolomeo, fondatrice del DK Centro acquatico cinofilo – che si compone di due parti. Abbiamo la piscina esterna, che è la nostra piscina ludica ricreativa, la pool house, aperta soltanto durante la bella stagione e dove cane e proprietario si divertono e passano delle ore spensierate in piscina. L’istruttore c’è – avverte – ma serve soltanto a monitorare che tutti seguano le regole che il nostro centro stabilisce. La piscina interna invece è operativa tutto l’anno e cane e proprietario intraprendono un percorso insieme che tendenzialmente è un percorso sportivo. Le attività in acqua che possiamo fare sono principalmente due, il dog diving – noi siamo la prima scuola in Europa specializzata proprio nella costruzione del salto del cane – e l’acqua trail, che è una sorta di agility in acqua”. Un’attività che va avanti da cinque anni e che ha già portato risultati in bacheca: “ È nostro il record europeo ufficiale del salto in altezza”, sottolinea orgogliosa Angela. Il campione si chiama Thor, è un meticcio con arie da super star, non ti fa autografi ma ti slinguazza e non è sempre piacevole: “Noi mettiamo le gare sui social e in tanti cominciano a riconoscere per strada, nelle aree cani, a Villa Borghese i nostri atleti, perché per me sono atleti”. Un passione quella per i cani che per Angela è diventata anche una professione, spesso sottovalutata: “Noi non siamo solo persone a cui piacciono i cani, sì, probabilmente tutto nasce da lì, ma poi c’è molto di più. C’è molto studio, molta professionalità. Tante volte i cani che inizialmente sembravano essere restii all’ambiente acquatico, hanno scoperto che l’acqua è un ambiente che amano, anzi, dove riescono a esprimere il meglio di sé”. Nessuna forzatura sugli animali, da parte degli istruttori. “Il cane è sempre sciolto – assicura Francesca, osteopata e operatrice del centro – sia quando fa preparazione atletica che quando sta in pedana. La voglia di collaborare la vedi subito perché torna sempre da noi e ci chiede di ripetere l’esercizio”