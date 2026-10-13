Indonesia, rilasciate in mare 20 tartarughe verdi

Le autorità in Indonesia hanno liberato in mare 20 tartarughe verdi protette sull’isola di Serangan, una piccola isola conosciuta anche come “Isola delle Tartarughe”, situata nella parte meridionale di Bali. Gli animali erano stati rinvenuti e sequestrati da un’imbarcazione vuota che sarebbe stata abbandonata da trafficanti di fauna selvatica in fuga da un’irruzione della polizia. Due esemplari malate devono essere curate prima di essere a loro volta rilasciate. Le specie di tartarughe in Indonesia sono protette per legge dalle normative in materia di conservazione e pesca sin dal 1990.