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lunedì 5 ottobre 2026

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Santiago del Cile, centinaia di animali alla tradizionale benedizione per San Francesco

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Centinaia di persone si sono riunite domenica a Santiago del Cile per la tradizionale benedizione degli animali domestici, organizzata presso la Basilica di Nostra Signora del Monte Carmelo e all’esterno della Chiesa di San Francesco. Sacerdoti e famiglie hanno partecipato alla cerimonia, durante la quale cani e altri animali sono stati benedetti con l’acqua santa in occasione della ricorrenza dedicata a San Francesco d’Assisi, patrono degli animali e della natura. Alla celebrazione hanno preso parte cani di diverse razze e dimensioni, insieme ad altri animali domestici. Alcuni sono stati portati in braccio dai loro proprietari, mentre altri hanno partecipato utilizzando carrelli e sedie a rotelle. La Chiesa di San Francesco, nel centro di Santiago, è considerata la più antica chiesa ancora esistente in Cile. La costruzione dell’edificio attuale iniziò nel XVI secolo, pochi anni dopo la fondazione della capitale, e il complesso è ancora oggi uno dei principali luoghi religiosi e storici della città. La benedizione degli animali si rinnova ogni anno come momento di incontro tra comunità religiose, famiglie e amanti degli animali, nel segno della tradizione legata a San Francesco e del rispetto per gli animali e la natura.