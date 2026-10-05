Giornata mondiale degli animali 2026, a Roma protesta contro le gabbie negli allevamenti

In occasione della Giornata mondiale degli animali 2026, che si è celebrata domenica 4 ottobre, oltre 40 attivisti hanno organizzato a Roma un’azione scenografica a Piazzale Flaminio per chiedere al Parlamento di avviare l’iter per vietare l’uso delle gabbie negli allevamenti. I manifestanti hanno srotolato un grande striscione per sostenere la proposta di legge di iniziativa popolare promossa da Essere Animali, che ha raccolto oltre 62mila firme ed è stata depositata al Senato. Alla mobilitazione hanno partecipato anche personalità pubbliche e rappresentanti delle principali associazioni italiane per la tutela degli animali, riunite a sostegno della campagna «Gabbie Vuote». Secondo le associazioni promotrici, in Italia oltre 40 milioni di animali vengono allevati in sistemi con gabbie. Ogni anno, secondo i dati citati dalla campagna, riguardano circa 600mila scrofe, 1,5 milioni di vitelli, 17,5 milioni di galline e 13 milioni di conigli. Le associazioni sostengono che il confinamento in gabbia possa compromettere il benessere degli animali e citano i pareri scientifici dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, secondo cui questi sistemi possono essere associati a stress, frustrazione, lesioni e problemi ossei. La proposta di legge, depositata in Senato dopo la raccolta delle firme, attende ora l’assegnazione alla commissione competente e l’avvio dell’iter legislativo. Le organizzazioni promotrici chiedono al Parlamento di esaminare il testo e di introdurre in Italia il divieto di allevamento in gabbia.