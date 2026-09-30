Accesso Archivi

Accesso Archivi

mercoledì 30 settembre 2026

Ultima ora

Corea del Sud, Squalo intrappolato nel North Port Waterfront Park a Busan

Corea del Sud, Squalo intrappolato nel North Port Waterfront Park a Busan
Alcune persone si sono radunate per osservare uno squalo intrappolato al North Port Waterfront Park di Busan, in Corea del Sud Martedì 29 settembre 2026 (Son Hyung-joo/Yonhap via AP)
LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti preferite
,

L’animale, avvistato per la prima volta il 18 settembre, è stato ribattezzato ‘Bukangi’

Alcune persone si sono radunate per osservare uno squalo intrappolato al North Port Waterfront Park di Busan, in Corea del Sud Martedì 29 settembre 2026 (Son Hyung-joo/Yonhap via AP)
Alcuni membri della Guardia Costiera sudcoreana a bordo di un’imbarcazione sono impegnati in un’operazione nel canale navigabile del North Port Waterfront Park nel tentativo di spingere uno squalo intrappolato verso il mare aperto a Busan in Corea del Sud - Martedì 29 settembre 2026 (Son Hyung-joo/Yonhap via AP)

Da quasi due settimane nuota in un canale artificiale di Busan, nella parte sud-orientale della Corea del Sud, attirando ogni giorno l’attenzione di curiosi e visitatori. Ieri le autorità sudcoreane hanno tentato di riportare in mare aperto ‘Bukangi‘, uno squalo lungo circa 3,5 metri. L’operazione, però, non è andata a buon fine.

L’animale era stato avvistato per la prima volta il 18 settembre nel canale artificiale di un parco sul lungomare di Bukhang, nell’area del cosiddetto Porto Nord di Busan. Proprio per questo era stato subito ribattezzato ‘Bukangi’.

Per cercare di indirizzarlo verso il mare, la città di Busan ha mobilitato alcune motovedette della Guardia costiera, che hanno utilizzato potenti getti d’acqua per spingere lo squalo verso l’uscita del canale. Bukangi, però, ha reagito nuotando in diverse direzioni, rendendo impossibile guidarlo in mare aperto.

Le autorità hanno spiegato di essere intervenute perché una permanenza troppo lunga nel canale potrebbe indebolire l’animale. Nel frattempo, la presenza dello squalo è diventata una vera attrazione per la città: dal primo avvistamento, Bukangi ha richiamato numerosi curiosi e ha conquistato una popolarità tale che Busan è arrivata persino a nominarlo ambasciatore onorario per la promozione della città.

© Riproduzione Riservata