Corea del Sud, Squalo intrappolato nel North Port Waterfront Park a Busan

Da quasi due settimane nuota in un canale artificiale di Busan, nella parte sud-orientale della Corea del Sud, attirando ogni giorno l’attenzione di curiosi e visitatori. Ieri le autorità sudcoreane hanno tentato di riportare in mare aperto ‘Bukangi‘, uno squalo lungo circa 3,5 metri. L’operazione, però, non è andata a buon fine.

L’animale era stato avvistato per la prima volta il 18 settembre nel canale artificiale di un parco sul lungomare di Bukhang, nell’area del cosiddetto Porto Nord di Busan. Proprio per questo era stato subito ribattezzato ‘Bukangi’.

Per cercare di indirizzarlo verso il mare, la città di Busan ha mobilitato alcune motovedette della Guardia costiera, che hanno utilizzato potenti getti d’acqua per spingere lo squalo verso l’uscita del canale. Bukangi, però, ha reagito nuotando in diverse direzioni, rendendo impossibile guidarlo in mare aperto.

Le autorità hanno spiegato di essere intervenute perché una permanenza troppo lunga nel canale potrebbe indebolire l’animale. Nel frattempo, la presenza dello squalo è diventata una vera attrazione per la città: dal primo avvistamento, Bukangi ha richiamato numerosi curiosi e ha conquistato una popolarità tale che Busan è arrivata persino a nominarlo ambasciatore onorario per la promozione della città.