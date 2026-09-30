Alto Adige, mucca cade nella piscina di un hotel: salvata dai vigili del fuoco

Insolito intervento per i vigili del fuoco volontari di Tubre, in Val Venosta, nella mattinata di oggi. Poco dopo l’alba, la squadra è stata allertata per la presenza di una mucca nella piscina di in wellness hotel della zona, forse dispersa durante il ritorno dal pascolo. A dare l’allarme sono stati i proprietari della struttura ricettiva venostana. Una volta giunti sul posto, i pompieri hanno trovato l’animale immerso nell’acqua. La mucca è stata quindi imbracata e tirata fuori dalla piscina senza conseguenze serie.