Sardegna, vitello di oltre 200 kg cade in un dirupo: il salvataggio dei vigili del fuoco

Un vitello di circa 220 chili è caduto in un dirupo profondo una settantina di metri a Banari, nel Sassarese, finendo tra gli alberi. L’animale è stato recuperato sano e salvo dai vigili del fuoco della squadra di Sassari, intervenuti intorno alle 14. Per il recupero è stato necessario l’intervento dell’elicottero Drago 144, con i vigili del fuoco che hanno operato insieme al personale di bordo e a un veterinario. Al termine delle operazioni il vitello è stato riconsegnato all’allevatore e alla madre.