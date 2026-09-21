Il “campo di addestramento per procioni”, al Woodside Wildlife Rescue si insegna ai cuccioli come sopravvivere

Infangati, coperti di sudore e, a volte, anche di sangue, gli operatori del Woodside Wildlife Rescue sembrano veri e propri sergenti istruttori. Ma i loro “soldati” sono cuccioli di procione. Ogni giorno li addestrano per insegnare loro le abilità necessarie a sopravvivere in natura, proprio come farebbero le loro madri. La maggior parte dei cuccioli arriva al centro malata o ferita, dopo aver perso la madre. Woodside e il suo team li nutrono con il biberon finché non sono abbastanza grandi da vivere nei recinti all’aperto. Alla fine, viene loro permesso di muoversi liberamente durante il giorno nei 20 acri di terreno del centro. Nel laghetto della proprietà, i procioni imparano a nuotare, un’abilità fondamentale nel Mississippi meridionale, una zona soggetta agli uragani, dove si trova il centro. Vengono inoltre portati nei boschi più fitti, dove imparano a correre da un albero all’altro per evitare di essere avvistati.