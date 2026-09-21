Cina, il tenero abbraccio di due cuccioli di panda rosso

Due adorabili cuccioli di panda rosso hanno condiviso teneri momenti mentre si stringevano l’uno all’altro presso la Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan.

Le immagini, girate nella struttura Hill Red Panda Nursery House del centro di ricerca, mostrano i due cuccioli abbracciati, con uno dei due che appoggia delicatamente il corpo sul dorso dell’altro. La Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding è un’istituzione di fama mondiale dedicata alla conservazione ex situ, alla riproduzione scientifica, all’educazione del pubblico e al turismo educativo legati ai panda giganti. Considerata un modello per la conservazione dei panda, è nota per il suo lavoro nella protezione e nella riproduzione di specie minacciate tipiche della Cina, tra cui il panda gigante e il panda rosso.