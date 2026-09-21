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lunedì 21 settembre 2026

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Cina, il tenero abbraccio di due cuccioli di panda rosso

LaPresse
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Due adorabili cuccioli di panda rosso hanno condiviso teneri momenti mentre si stringevano l’uno all’altro presso la Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan.

Le immagini, girate nella struttura Hill Red Panda Nursery House del centro di ricerca, mostrano i due cuccioli abbracciati, con uno dei due che appoggia delicatamente il corpo sul dorso dell’altro. La Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding è un’istituzione di fama mondiale dedicata alla conservazione ex situ, alla riproduzione scientifica, all’educazione del pubblico e al turismo educativo legati ai panda giganti. Considerata un modello per la conservazione dei panda, è nota per il suo lavoro nella protezione e nella riproduzione di specie minacciate tipiche della Cina, tra cui il panda gigante e il panda rosso.