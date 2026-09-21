Cina, decine di cicogne nere sulle rive del fiume Zhuozhang

(LaPresse) – Decine di cicogne nere, considerate i “panda giganti tra gli uccelli”, sono recentemente arrivate lungo il fiume Zhuozhang, nella contea di Xiangyuan, nello Shanxi. Gli esemplari sono stati osservati mentre cercavano cibo, riposavano, si rincorrevano, si pulivano le piume e spiccavano il volo. La cicogna nera è una specie sottoposta in Cina a protezione nazionale di prima categoria e vive soprattutto lungo fiumi, zone umide e torrenti montani. Negli ultimi anni Xiangyuan ha avviato interventi di riqualificazione dei corsi d’acqua, recupero delle zone umide, riforestazione e tutela della biodiversità. Il miglioramento degli ecosistemi ha favorito l’aumento, anno dopo anno, delle specie di uccelli migratori presenti nel bacino del fiume Zhuozhang.