California, megattera avvistata nel Delta del Sacramento

(LaPresse) – Una megattera adulta è stata avvistata a circa 97 chilometri dall’Oceano Pacifico, nel Delta del Sacramento. Il mammifero era entrato nei giorni scorsi nella Baia di San Francisco e si è in seguito spostato verso est nel Delta. Si tratta di un raro avvistamento che ha attirato l’attenzione degli scienziati, che vogliono verificare le condizioni della balena e capire come sia arrivata così lontano dall’oceano. Secondo il Marine Mammal Center, l’esemplare è già noto ai ricercatori ed è stato identificato in 15 occasioni negli ultimi 24 anni.