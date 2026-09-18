Cina, avvistata una famiglia di tigre siberiana: l’incontro ravvicinato con un automobilista

Un autista ha incontrato quattro cuccioli di tigre siberiana mentre giocavano in strada sotto lo sguardo attento della mamma. E’ successo nella provincia di Jilin, nel nord-est della Cina. In seguito le autorità forestali locali hanno emesso avvisi di sicurezza per l’area, continuando a monitorare i movimenti degli animali. Tra i grandi felini più a rischio di estinzione al mondo, la tigre siberiana si trova esclusivamente nelle foreste dell’Asia nord-orientale. In Cina si è passati da 27 esemplari nel 2017 a 72 nel 2026.