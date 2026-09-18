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venerdì 18 settembre 2026

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Cina, avvistata una famiglia di tigre siberiana: l’incontro ravvicinato con un automobilista

LaPresse
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Un autista ha incontrato quattro cuccioli di tigre siberiana mentre giocavano in strada sotto lo sguardo attento della mamma. E’ successo nella provincia di Jilin, nel nord-est della Cina. In seguito le autorità forestali locali hanno emesso avvisi di sicurezza per l’area, continuando a monitorare i movimenti degli animali. Tra i grandi felini più a rischio di estinzione al mondo, la tigre siberiana si trova esclusivamente nelle foreste dell’Asia nord-orientale. In Cina si è passati da 27 esemplari nel 2017 a 72 nel 2026.