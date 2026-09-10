India, cinque oranghi salvati in una foresta: si indaga su un traffico illecito

Cinque cuccioli di orango sono stati salvati in una foresta nel distretto di Balasore, nello stato dell’Odisha in India. Le autorità hanno quindi avviato un’indagine sul traffico illegale di animali dopo che cinque cuccioli di orango sono stati salvati da una foresta nel distretto di Balasore. I primati sono stati salvati dai guardaparco all’inizio della settimana, per poi essere affidati alle cure di “un team di medici esperti” che sta “verificando le loro condizioni di salute”, secondo quanto riferito da Tatini Sethi, assistente guardaparco.Gli oranghi sono originari delle isole del Sud-Est asiatico del Borneo e di Sumatra.