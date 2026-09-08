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martedì 8 settembre 2026

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Usa, sempre più orsi si avventurano in città in cerca di cibo

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Sempre più orsi si avventurano nelle aree urbane degli Stati Uniti. Spinti dalla ricerca di cibo – a causa delle siccità che ha ridotto le scorte di noci, bacche e piante di cui si nutrono – vagano in lungo e in largo nelle città,  tra abitazioni, auto e campeggi. Succede soprattutto in Colorado, Utah e New Messico. “Gli orsi si trovano in uno stato di iperfagia, ovvero il loro ultimo vero sforzo per accumulare calorie. Mangiano fino a 20.000 calorie al giorno per prepararsi al letargo”, ha affermato Travis Sauder, funzionario statale per la fauna selvatica nel sud-est del Colorado.