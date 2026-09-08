Maxi incendi in Turchia, centinaia di cani salvati dalle fiamme

Grossi incendi boschivi hanno devastato la provincia costiera di Antalya, in Turchia. I soccorritori hanno dovuto salvare dalle fiamme non solo persone ma anche animali. Una squadra del dipartimento veterinario del Comune si è precipitata per mettere in salvo dei cani nel distretto di Aksu, dopo aver ricevuto una chiamata che li avvisava che il fuoco aveva raggiunto il rifugio. “La nostra ambulanza ha fornito le prime cure sul posto agli animali colpiti dal fumo. Attualmente 105 dei nostri cani godono di buona salute“, ha detto Aslı Kılıc, responsabile del dipartimento veterinario del Comune metropolitano di Antalya.