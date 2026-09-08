Grecia, lo zoo di Atene dà il benvenuto a tre cuccioli di tigre di Sumatra

Le tigri più minacciate al mondo hanno messo su famiglia in Grecia, offrendo una speranza per un predatore che sta rapidamente scomparendo in natura. Tre cuccioli di tigre di Sumatra, di appena due mesi, hanno ricevuto martedì i microchip identificativi e le prime vaccinazioni in uno zoo nei pressi di Atene, nell’ambito di uno sforzo globale per creare una popolazione di riserva della specie. Questo animale, classificato come specie in pericolo dalle Nazioni Unite e dalle organizzazioni per la conservazione della natura, vive esclusivamente sull’isola indonesiana di Sumatra. Si stima che in natura ne siano rimaste appena 400, soprattutto a causa della massiccia deforestazione. I cuccioli sono nati all’inizio di luglio da Toba, la madre, e Argos, il padre, morto successivamente a causa di un tumore: dovrebbero ricevere nomi ispirati ai personaggi dell’Odissea di Omero, hanno fatto sapere i responsabili dello zoo.