Taiwan, il panda più anziano dell'isola compie 22 anni

Yuanyuan, il panda più anziano che vive a Taiwan, ha celebrato domenica il suo 22esimo compleanno con decine di fan che le hanno augurato buon compleanno davanti al suo recinto climatizzato nello zoo di Taipei Yuanyuan è stata la prima panda femmina al mondo a dare alla luce dei cuccioli a Taiwan. Per festeggiare il compleanno di Yuanyuan è stata preparata dagli addetti dello zoo una torta con frutta e verdura, poi congelata per darle la forma di un treno. L’animale era arrivato a Taiwan nel dicembre 2008 insieme al panda maschio Tuantuan, come dono della Cina al paese. Tuantuan è morto nel novembre 2022.